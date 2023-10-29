Denizli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Denizli'de saat 10.41'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.64 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Denizli'de saat 10.41'de deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.64 kilometre derinlikte ve 4.1 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.41'de Denizli'de 6.64 kilometre derinlikte, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.