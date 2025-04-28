Denizli'de 391 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
Kale ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı baskında Bizans dönemine ait 391 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Kale ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 391 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ikamet eden bir kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma belirlenen adrese düzenlediği baskında, Bizans dönemine ait 379 sikke, yüzük, 2 kolye, 9 tarihi obje, ruhsatsız av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adreste bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.