Denizli'de 35 düzensiz göçmen yakalandı Denizli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 35 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize edecekleri suçlamasıyla 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Denizli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 35 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize edecekleri suçlamasıyla 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik kentin giriş ve çıkışlarındaki arama kontrol noktalarında çalışmalar yapıldığı kaydedildi. 13 Haziran'da yapılan uygulamada 35 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu kişileri Muğla'dan yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatılmıştır. 35 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerine de devam edilmektedir." AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Denizli Güncel Haberler

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