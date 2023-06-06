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Denizli'de 336 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirildi

Denizli'de 336 İnternet Sitesine Erişim Engeli Getirildi

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay yaptığı çalışmalar sonucu zararlı içerik barındırdıkları tespit edilen 336 internet sitesine erişim engeli getirildiği bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay yaptığı çalışmalar sonucu zararlı içerik barındırdıkları tespit edilen 336 internet sitesine erişim engeli getirildiği bildirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde yurtdışı üzerinden yayın yapan 160 adet yasadışı bahis ve 176 adet müstehcenlik suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" hakkında kanunun 8'inci maddesi gereğince toplam 336 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Denizli Güncel Haberler

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