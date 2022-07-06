Denizli'de 31 Ekim'e kadar ormanlarda piknik ve konaklama yasaklandı

Denizli'de mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve ateş yakmak, 31 Ekim'e kadar kısıtlandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda kentte sıcaklık değerlerinin yükseleceği, hava şartları ve insani faktörlere bağlı olarak yangın riskinin artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Olası orman yangınlarını önlemek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararları doğrultusunda bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Temmuz- 31 Ekim arasında mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver vb. amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir."