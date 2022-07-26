Denizli'de 30 bin makaron ele geçirdi Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İğdir Kavşağı'nda uygulama yaptı. Durdurulan bir minibüste yapılan aramada 30 bin makaron ele geçirildi. Sürücü R.Ç'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Umahan Öz - Güncel Hisarcık Denizli Çivril Güncel Haberler

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