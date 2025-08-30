Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Valilik ve belediye başkanlarının katıldığı törende, saygı duruşu yapıldı ve askeri geçit töreni gerçekleştirildi.

-DENİZLİ'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Kutlamalara, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Ömer Faruk Coşkun,Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Denizli Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören askeri araçta halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, halk oyunları gösterisinin ardından askeri geçit töreniyle sona erdi.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

