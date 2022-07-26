Denizli'de 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan Uşak'a gittiği belirlenen ve şüphelenilen bir minibüsü takibe aldı.
Minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada plastik tanklar içinde yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Sürücü V.P, gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan ve adliye sevk edilen V.P, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Umahan Öz - Güncel