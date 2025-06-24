Denizli'de 3 Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 3 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarihi Kaleiçi Çarşısı 475 Sokak'ta, alt katı züccaciye dükkanı, üst katları depo olarak kullanılan 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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