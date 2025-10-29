Haberler

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Denizli'de Kutlandı

Denizli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Vali Ömer Faruk Coşkun resepsiyonda yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın kıvanç ve gururunun yaşandığını söyledi.

Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi olmadığını belirten Coşkun, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde aziz milletimizin istiklal aşkıyla, zaferle taçlandırdığı milli mücadelenin ardından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Köklerinden aldığı inanç, birlik ve kararlılıkla her geçen gün daha da güçlenen cumhuriyetimiz birçok alandaki atılımları ile dünyanın yükselen ülkeleri arasında yerini almış, muasırlaşma yolunda önemli mesafeler kat etmiştir." dedi.

Resepsiyona, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve davetliler katıldı.

Bu arada Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kortej için vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Stadyumu önünde toplandı.

Vatandaşlar, marşlar eşliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda şarkıcı Buray konser verdi.

