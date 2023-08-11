Denizli'de 2023 Yılında 37 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 7 ayında Denizli'de meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı. Denizli'de meydana gelen 4 bin 570 trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 61 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 7 ayında Denizli'de meydana gelen kazaların bilançosunu açıkladı. Denizli'de meydana gelen 4 bin 570 trafik kazasında 37 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 61 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2023 senesinin ilk 7 ayında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bilanço açıkladı. Bu çerçevede Denizli'de ilk 7 ay içerisinde maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü olmak üzere 4 bin 570 trafik kazası meydana geldi. Bu trafik kazalarında 37 vatandaş hayatını kaybederken, 3 bin 61 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Ayrıca Denizli'de en çok ölümlü kazanın gerçekleştiği ay, 9 ölümlü kazayla Temmuz ayı olurken; Şubat ayında ise hiç ölümlü kaza olmadı. Yılık ilk 7 ayında Denizli'de meydana gelen ölümlü trafik kazalarında Ocak ayında 4, Mart ayında 7, Nisan ayında 4, Mayıs ayında 8, Haziran ayında 5 kişi hayatını kaybetti. - DENİZLİ