Denizli'de 20 bin makaron ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir iş yerinde 20 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, tütünle doldurulmuş 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İş yerinde bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.