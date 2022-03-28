Denizli'de 20 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Denizli'de 20 bin makaron ele geçirildi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de 20 bin makaron ele geçirildi

Denizli'de bir iş yerinde 20 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir iş yerinde 20 bin tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, tütünle doldurulmuş 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İş yerinde bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Denizli, Güncel, Haberler

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