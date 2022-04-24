Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sümer Mahallesi'nde M.K. ve H.K. ile sokakta karşılaştıkları Y.C.D. (15) ve M.A. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.C.D. ile M.A. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olaydan sonra uzaklaşan M.K. ve H.K, Saraylar Mahallesi'nde yunus ekiplerince yakalandı.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Güncel, Haberler

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