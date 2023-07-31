Denizli'de 191 Trafik Kazası Meydana Geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 92'si yaralanmalı, 99'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 191 trafik kazası meydana geldi. Denizli'de 24-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 26 bin 517 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 23 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 191 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 92'si yaralanmalı, 99'u maddi hasarlı oldu.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 92'si yaralanmalı, 99'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 191 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de 24-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı. Yapılan çalışmalarda 26 bin 517 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 23 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 191 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 92'si yaralanmalı, 99'u maddi hasarlı oldu. - DENİZLİ