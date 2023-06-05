Denizli'de 188 Adreste Denetim Yapıldı, 90 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 188 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 28 bin 220 kişi sorgulanırken, aranması olan 90 şahıs tutuklandı. Denetimlerde umuma açık alanda alkol sunumu yapıldığı ve konsomatris olarak çalışan olduğu, ruhsata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilerek adli işlem uygulandı. 121 apart dairesi ve 4 araç kiralama şirketi kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 188 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 28 bin 220 kişi sorgulanırken, aranması olan 90 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimlerde 29 Mayıs ile 4 Haziran 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 188 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 22 bin 220 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde umuma açık alanda alkol sunumu yapıldığı ve konsomatris olarak çalışan olduğu, ruhsata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilerek adli işlem uygulandı.

90 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 90 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 6 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca fişeği, 4 adet kesici delici alet, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

121 Apart dairesi ve 4 araç kiralama şirketi kontrol edildi

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 121 apart dairesi kontrol edildi. Ayrıca 4 araç kiralama şirketi kontrol edildi. Bir apart yetkilisine kimlik bildirim sistemine bildirimde bulunmamaktan 29 bin 852 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ