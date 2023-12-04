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Denizli'de 16 hükümlü yakalandı

4 Aralık 2023 14:51 Son Güncelleme: 14:52 Abone Ol

Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aramalar sonucunda 2 hükümlü baza ve balkonda saklanmaya çalışırken tespit edildi. Diğer adreslerde ise 14 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.