Denizli'de 16 hükümlü yakalandı
Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aramalar sonucunda 2 hükümlü baza ve balkonda saklanmaya çalışırken tespit edildi. Diğer adreslerde ise 14 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bir evde gerçekleştirilen aramada, baza ve balkonda saklanmaya çalışan 2 hükümlü tespit edildi.
Diğer adreslerde ise haklarında 1 ila 20 yıl hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.