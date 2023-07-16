Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıldönümünde vatandaşlar meydanlara akın etti. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı anmada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, vatandaşlar mehter takımının marşlarını dinledi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile başlayan programda türküler seslendirildi. Meydana kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması hep birlikte izlendi. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile devam eden gecede, 15 Temmuz 2016'da yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterileri yayınlandı. Başkan Osman Zolan yaptığı konuşmada, 7 yıl önceki aynı heyecan ve ruhla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na akın eden vatandaşlara teşekkür etti. 15 Temmuz 2016'da şehit olanlar için Kuran-ı Kerim tilavetinin okunup, duaların edildiği programda saat 00.13'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Denizli'deki tüm camilerden de selalar okundu. Denizlililer geç saatlere kadar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutmayı sürdürdü.