Denizli'de 140 Trafik Kazası Meydana Geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 50'si yaralanmalı ve 90'ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 140 trafik kazası meydana geldi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 535 araç kontrol edildi ve 2 bin 499'u hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 50'si yaralanmalı ve 90'ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 140 trafik kazası meydana geldi.

Denizli'de trafik ekipleri tarafından 29 Mayıs ile 4 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında son 1 haftalık verileri yayımlandı. Denizli'de 10 bin 535 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 2 bin 499'u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 140 trafik kazası meydana geldi. Yaşanılan trafik kazalarından 50'si yaralanmalı ve 90'ı maddi hasarlı kaza meydana geldi. - DENİZLİ