Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek Denizli'de yarınki Liseye Geçiş Sınavına (LGS) 13 bin 197 öğrenci girecek. Denizli'de yarınki Liseye Geçiş Sınavına (LGS) 13 bin 197 öğrenci girecek. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, AA muhabirine kent genelinde LGS'nin 255 okulda yapılacağını ve sınava 13 bin 197 öğrencinin katılacağını söyledi. Sınava giren öğrencilere başarı dileyen Ekici, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda sınavlara katılmaları için sınav yapılacak okullarda gerekli tedbirlerin alındığını dile getirdi. Öte yandan sınava girecek öğrencilerin Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz şekilde okullarına ulaşabileceği belirtildi. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de 13 bin öğrenci LGS'de ter dökecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.