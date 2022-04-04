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12 FETÖ üyesi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü, tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde aranan kişilerin yakalanması operasyonlar devam ediliyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 12 üye ekipler tarafından yakalandı. Karakola götürülen 12 üye, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

(Eren Elyesa Polat - Atilla Özer/ İHA)

12 FETÖ üyesi tutuklandı

12 FETÖ üyesi tutuklandı

12 FETÖ üyesi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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