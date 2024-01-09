Denizli'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yarısı Asılsız Çıktı
Denizli'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının yarıdan fazlasının asılsız olduğu bildirildi. Merkezden yapılan açıklamada, 2013 yılından bu yana hizmet veren çağrı merkezinde 24 saat kesintisiz görev yapan 194 personel olduğu belirtildi. 2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının 547 bin 350'sinin asılsız olduğu vurgulanarak, vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istendi.
Denizli'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının yarıdan fazlasının asılsız çıktığı bildirildi.
Merkezden yapılan açıklamada, kentte 2013 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan çağrı merkezinde 194 personelin 24 saat kesintisiz görev yaptığı belirtildi.
2023'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 1 milyon 25 bin 666 çağrının 547 bin 350'sinin asılsız çıktığı belirtilerek, vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları istendi.