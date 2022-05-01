Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı - Haberler

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Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Denizli'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

ULUS, BARTIN (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Denizli'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan katılımcılar, mitingin yapılacağı Ulus Caddesi ile Tokat Caddesi kavşağına kadar yürüdü.

Buradaki güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Etkinlikte, sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından konser verildi.

Kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

15 Temmuz, 1 Mayıs, Denizli, Ulus, Güncel, Haberler

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