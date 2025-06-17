Denizli Çivril'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Denizli'nin Çivril ilçesinde, Belence Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Belence Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere 2 helikopter, 10 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 28 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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