Denizli Çardak Havalimanı Temmuz Ayı Yolcu Sayısı Açıklandı

Denizli Çardak Havalimanı yetkilileri, temmuz ayında 31 bin 690'ı iç hat olmak üzere 38 bin 260 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2023 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilerde temmuz ayında Denizli Çardak Havalimanı'nı 31 bin 690'ı iç hatlar, 6 bin 570'i dış hatlar olmak üzere toplamda 38 bin 260 yolcuya hizmet verdiği açıklandı. Ayrıca bu verilerle 2023 senesinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı ise 260 bin 66 oldu.