Denizli Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Mineral Taşı Dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin destek projeleriyle nefes alan üreticilere yönelik başlatılan mineral taş dağıtım programı tamamlandı. Denizli'de 27 binin üzerinde besicilik yapan işletmedeki yaklaşık 650 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan için 140 bin adet mineral taş dağıtıldı.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek olmaya devam ediyor. Denizli'nin büyükşehir olmasının ardından kırsala yönelik 50'nin üzerinde destek projesi gerçekleştirerek üreticilere nefes olan Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş ve büyükbaş hayvanların mineral eksikliğini gidermeye yönelik başlattığı mineral yalama taşı dağıtım programı tamamlandı. Projeyle, Denizli'nin 19 ilçesinde bulunan 27 bin 10 işletmedeki 446 bin 536 adet küçükbaş ve 199 bin 564 büyükbaş olmak üzere toplamda 646 bin 100 adet hayvanın mineral yalama taşı ihtiyacı karşılandı. Toplamda 140 bin adet dağıtılan ve besi performansının artırılması amaçlanan mineral taş desteği ile küçükbaş-büyükbaş hayvanlarda iştah azalmasının, büyüme yavaşlamasının ve süt-et üretiminin düşmesinin giderilmesi hedefleniyor. Program ayrıca hayvanların immun (savunma) sistemini de güçlendirerek yetiştiricinin farkındalığını da artırıyor.

"Bizlere düşen, üreticilerimizi desteklemektir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin 2014 yılında büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte tarım ve hayvancılığa da destek verebildiklerini hatırlattı. Bu çerçevede tohumdan tarımsal sulamaya, fidan dağıtımından arıcılık sektörüne kadar geniş bir yelpazede üreticilere yönelik 50'nin üzerine proje yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Denizli'mizde nerede neye ihtiyaç varsa gidermek için gece gündüz gayret ediyoruz. Besicilik yapan üreticilerimizin mineral taş talebini de karşıladık. Çünkü üreticimiz ne kadar çok kazanırsa, Denizli'miz de o kadar kazanacaktır. Bizlere düşen, üreticilerimizi desteklemek, işlerini kolaylaştırmaktır. Bir ve beraber olduğumuzda aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur. Tüm imkanlarımızla çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ