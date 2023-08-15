Denizli Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Hayrı Düzenledi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Muharrem ayında geleneksel olarak düzenlediği aşure hayrı Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, binlerce Denizlilinin katıldığı programda vatandaşlara aşure ikram etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği aşure hayrını bu yıl da sürdürdü. Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Mehmet Okur, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Osman Zolan ve protokol üyeleri binlerce Denizlilinin katıldığı programda vatandaşlara aşure ikram etti.

Başkan Zolan, yaptığı açıklamada, tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ederek, "Bizi biz yapan değerlerimiz vardır. Bunlara sahip çıkmak, yaşatmak ve geleceğe aktararak korumak gerekir" dedi. Bu değerlerden bir tanesinin de aşure geleneği olduğunu belirten Başkan Zolan, "Aşure hayrı Muharrem aylarında yüzlerce yıldır yapılır. Her evde pişer, komşulara dağıtılır. Bu aslında dayanışma, kardeşlik ve bir arada yaşamanın göstergesidir" dedi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Her yıl olduğu gibi bu yılda çok özel bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Her sene olduğu gibi vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Bu ilgi değerlerimizle bütünleştiğimizi gösteriyor. Allah'ım yarınımızı bugünümüzden daha iyi eylesin, inşallah birlik ve beraberlik içinde nice güzellikleri hep beraber yaşamayı nasip etsin. Aşure hayrına katılan tüm vatandaşlarımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum." - DENİZLİ