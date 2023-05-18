Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini tebrik etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tevcih edilen madalyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı'ya takdim etti.

Ödülün kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Zolan, "11 ilimizi etkileyen büyük bir yıkım oldu. Denizli Büyükşehir Belediyemiz, şehrimiz ve devletimizin tüm kurumları bölge için seferber olup yaraları sarmaya gayret etti. Allah'ım beterinden korusun. Ekiplerimiz hala deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.???????