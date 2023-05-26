Denizli Büyükşehir Belediyesi, Depremzedelere Kültür Buluşmaları Düzenledi

Depremin yaralarını sarmak için 6 Şubat'tan itibaren seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, afet bölgesinden kente gelen depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi afetzede vatandaşlara moral olmak için Kültür Buluşmalarını bu kez depremzede vatandaşlar için düzenledi.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle deprem bölgesinde seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, depremden yoğun şekilde etkilenen ve afet bölgesinden Denizli'ye gelen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede afetzede vatandaşlara özel Büyükşehir'le Kültür Buluşmaları çerçevesinde TV programcısı, tiyatro oyuncusu ve yazar Bekir Develi'yi konuk etti. Pamukkale Biruni Kız Yurtları Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bilici ve çok sayıda afetzede vatandaş katıldı.

"Yaraları sarmak için hep beraber gayret ettik"

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada, yüzyılın afeti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından devletin tüm kurumlarıyla birlikte seferber olduğunu ifade ederek, yaraların hızla sarılması adına gayret edildiğini söyledi. Afetzedelere bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Zolan, "Kayıplarımız var, üzüntümüz büyük ama hayat devam ediyor. İnşallah el ele, gönül gönüle bu işin üstesinden geleceğiz. Depremi ilk duyduğumuz andan itibaren ekiplerimiz afet bölgesine gitti. Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve Denizli'deki birçok kurum Hatay'a gittik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm bakanlarımız ve kurumlarımız oradaydı, biz de oradaydık. Yaraları sarmak için hep beraber gayret ettik" diye konuştu. - DENİZLİ

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