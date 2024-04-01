Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Kazandı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bülent Nuri Çavuşoğlu 291 bin 673, AK Parti adayı Osman Zolan 237 bin 305 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 96,09 )

Çavuşoğlu'nun özgeçmişi

Bülent Nuri Çavuşoğlu, 1974 yılında Serinhisar ilçesinde doğdu. Bir dönem sağlık memuru olarak görev yaptı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Denizli Barosuna bağlı avukat olarak çalışan Çavuşoğlu, turizm sektöründe aile şirketi kurdu.

Çavuşoğlu, CHP İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Halen CHP Parti Meclisi Üyesi olan Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.