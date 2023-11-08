Denizli-Aydın Otoyolu'nda takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti
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Denizli-Aydın Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, Zeki B. idaresindeki otomobil bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, ağabeyi Muhammed B. hayatını kaybetti. Sürücünün sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.
??? Denizli- Aydın Otoyolu'nda takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Zeki B. (19) idaresindeki 09 AGS 628 plakalı otomobil, otoyolun Sarayköy ilçesi Kumluca Mahallesi yakınlarında bariyere çarptıktan sonra takla attı.
Kazada sürücü yaralandı, ağabeyi Muhammed B. (26) yaşamını yitirdi.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.???????
Kaynak: AA / Güncel