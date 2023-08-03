Denizli-Antalya Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Denizli-Antalya karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Denizli- Antalya karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli - Antalya karayolunda seyir halinde olan H.T. idaresindeki 03 LK 303 plakalı otomobil, Pamukkale Üniversitesi kavşağı ışıklarına geldiğinde fren yapsa da durmayı başaramadı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, F.R. idaresindeki 48 AJY 563 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen hafif ticari araç ise önde bekleyen G.T. kontrolündeki 28 AD 427 plakalı otomobile vurarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü H.T., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan üç sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ