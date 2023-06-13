Denizli-Afyonkarahisar karayolunda sel felaketi: Yaşlı çift mahsur kaldı, eş hayatını kaybetti

Denizli-Afyonkarahisar karayolunda selin getirdiği çamurun altında kalan araçta mahsur kalan yaşlı çifti kurtarmak için zamanla yarışıldı. Can pazarının yaşandığı olayda yaşlı kadın sağ olarak kurtarılırken eşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şiddetli yağış, Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan 20 AV 423 ve 20 H 9427 iki aracı yuttu. 20 AV 423 plakalı araçta bulunan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, 20 H 9427 plakalı araçta ise yaşlı çift mahsur kaldı. Ekipler, yaşlı çifti kurtarabilmek için kazma, kürek ve iş makineleriyle zamana karşı yarış verdi. Tamamen çamura gömülen araç içerisindeki yaşlı kadın sağ olarak kurtarılırken, eşi ise tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. - DENİZLİ