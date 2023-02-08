Denizli AFAD ekibi, Hatay'da enkazdan bir kadını kurtardı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a Denizli'den giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, yıkılan binanın enkazından bir kadını kurtardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a Denizli'den giden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi, yıkılan binanın enkazından bir kadını kurtardı. AFAD ekibi, Hatay merkezde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Bir binanın enkazında aldıkları ses üzerine çalışma yapan ekip, enkaz altından bir kadını çıkardı. Ayağına beton parçası düştüğü kaydedilen kadın, tedavi altına alındı. AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Ümit Şıracı, kurtarma anına ilişkin görüntüyü, "Hatay'da can kurtarmaya devam." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Denizli Hatay AFAD Güncel Haberler

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