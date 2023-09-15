Hatay'da yapılan temizlik çalışmasında denizden araç lastiği, sandalye ve torbalarca çöp çıkarıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyıların temizliği için düzenli olarak çalışmalarına devam ediyor.

Denizlerde temizlik seferberliği: Denizden araç lastiği, sandalye ve torbalarca çöp çıkartıldı

HATAY - Hatay'da ekiplerin Akdeniz'de yaptığı temizlik çalışmasında araç lastiği, sandalye, balıkçı ağı ve torbalarca çeşitli çöp çıkarıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyıların temiz, sağlıklı bir çevreye dönüştürülmesi amacıyla 7 ilçede deniz ve sahillerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor. HBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler denize kıyısı olan; İskenderun, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde 158 km'lik kıyı şeridi boyunca deniz, kıyı ve barınaklarda oluşan çöp ve atıkların temizlik çalışmalarını 80 personel ile sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi son olarak Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığının düzenlediği balıkçı barınağı temizlik çalışmalarına malzeme ve personel desteği verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının deniz ve kıyılarımızı temiz tutmak konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı Liman Temizliği Projesi çerçevesinde Çevlik Balıkçı Barınağında temizlik yapıldı. Etkinliğe HBB'nin yanı sıra, Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevlik Jandarma Karakol Komutanlığı, Samandağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Samandağ Başsavcılığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve yerel balıkçılar katıldı.

HBB İtfaiye Daire Başkanlığı ve Samandağ Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri deniz içerisinde atık toplama dalışları yaptı. Sahil ve balıkçı barınağı çevresindeki çöp ve atıklar da temizlendi.

Gerçekleştirilen etkinliğin Hatay ilinin çevre koruma ve temizlik konularındaki kararlılığını göstermek, gelecek nesiller için daha temiz, sağlıklı bir çevre bırakmak, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek ve oluşan kirliliği temizlemek amacıyla düzenlendiği belirtildi.