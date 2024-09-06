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Denizlerde Palamut Sezonu Başladı

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1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunda palamutlar tezgahlarda yerini aldı. Sinop'ta bol miktarda palamut avcılığı yapılıyor ve vatandaşlar da uygun fiyatlarla palamut satın alıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonunun ilk günlerinde tezgahlar palamutla dolup taşıyor.

1 Eylül itibarıyla balıkçılarca denize bırakılan ağlara bol miktarlarda palamut takılmaya devam ediyor.

Teknelerle limanlara getirilen yüzlerce kasa palamut, balıkçı tezgahlarını süslüyor.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta tanesi 40 liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulan palamutlara vatandaşlar da yoğun rağbet gösteriyor.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, palamut avcılığında son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Karadeniz'deki tüm teknelerin bol miktarda palamut avcılığı yaptığını vurgulayan Ünlü, "Tezgahlarımızın tamamı palamutla dolmuş durumda. Vatandaşımız bol bol ucuza balık tüketme fırsatı buluyor. İlgi çok yoğun. O kadar ilgi var ki diğer balık türleri satılmıyor dahi." dedi.

Ünlü, palamut bolluğunun devam edeceğini tahmin ettiklerini aktararak, bu durumun hem balıkçılar hem de vatandaş yönünden memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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