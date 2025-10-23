Haberler

Denizlerde Karbon Depolama ve Atık Bertarafı İçin Yeni Düzenlemeler

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizlerde karbon depolama ve tehlikesiz inorganik atıkların bertarafı için yeni yönetmelik yayımladı. Yönetmelik, denizlerin anoksik tabakasında atıkların bertaraf edilmesine ve karbon depolanmasına olanak sağlıyor.

RESMİ Gazete'de yayımlanan 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile denizlerde karbon depolama ve tehlikesiz inorganik atıkların bertarafı konularında yeni düzenlemeler getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle denizlerde karbon depolama ve tehlikesiz inorganik atıkların bertarafı konularında yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, korunan alanlar hariç denizlerin doğal anoksik tabakasında (derinliğin 250 metreden daha fazla olduğu alanlarda) tehlikesiz inorganik atıklar deniz tabanına döşenecek boru hattıyla taşınarak bertaraf edilebilecek. Bu deniz alanlarında, sera gazı emisyonlarının azaltımı amacıyla yutak alan ve/veya depolama alanı olarak karbon depolanabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
