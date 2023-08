Denizlerde balık avı yasağı 1 ay sonra bitiyor

Yeni av sezon öncesi Karadeniz'de palamutun henüz görüntü vermemesi hamsinin ise erken görünmesi balıkçıları şaşırttı

1 Eylül'de denize açılacak olan tekneler sezona muhtemelen istavrit ve hamsi avcılığı ile "Merhaba" diyecek

TRABZON Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesi teknelerin bakımları sürerken, palamudun görüntü vermemesi hamsinin ise yaz mevsimi olmasına rağmen görünmesi balıkçıları şaşırttı.

Yeni av sezonuna 1 ay kala balıkçı teknelerinin bakımları sürdürüyor. Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz Balıkçı Barınağı'nda tekneler yeni sezon için son rötuşlarını yapıyor. Karadeniz'de şu sıralar hamsinin çok görüldüğünü palamudun ise henüz görüntü vermediğini belirten Bozoklar Balıkçılık tekne sahiplerinden Halil İbrahim Bozoklu, sezona 1 ay kala eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti. Ağların bakımını tamamladıklarını, teknenin bakım ve onarımını yapmaya çalıştıklarını kaydeden Bozoklu, "Ağlarımızın bakımını Mayıs-Haziran aylarında yaptık. Sezona artık 1 ay kaldı, hazırlıklarımız boya ve raspa işleri, makine bakım onarım işleriyle sürüyor. Palamut henüz görünmedi ancak şu an çok yaz mevsimi olmasına rağmen çok hamsi görünüyor. Geçen yılın hamsisi Karadeniz'de kaldı gibi görünüyor. Eylül 1'de sezon açılır, muhtemel istavrit ve hamsi avcılığı ile başlarız gibi bir umudumuz var" dedi.

Hamsinin geçen yıl Karadeniz'e geç geldiğini ifade eden Bozoklu, "Geçen yıl hamsi Karadeniz'e geç geldi. Göçünü geç yapmasıyla birlikte özellikle Trabzon bölgesi olarak konuşuyorum Mart-Nisan ayı sonu itibariyle hamsi kaldı, o hamsi de gitmedi buralarda kaldı. Şu an denizde hamsi görünüyor ilerleyen zamanlarda ne olur bilemeyiz Eylül 1'de göreceğiz. Her yaz mevsiminde hamsi, genelde dağınık olur. Hamsi sıcaklıktan dolayı kalır buralarda üreme yapar. Deniz suyu soğudukça açıkta toplanır. Kasım aylarında kıyıya doğru gelme durumu olabilir. İklimlerin değişikliğinden dolayı hamsinin, palamudun ne zaman olacağı belli olmuyor. 1 Eylül itibariyle avcılığa istavritle başlayacağız. Şu an palamut hiç görünmüyor, bizim beklentimiz hamsi erken çıkmasın. Kasım aylarında geç çıksın ki uzun süreli avcılık olsun. Maliyetler ağır olduğundan Eylül ayında hamsiye başlanabilir" diye konuştu.

Balıkçı tayfalarından Özkan Yılmaz da hazırlıkların 20 gün daha süreceğini belirterek "Şu an teknenin bakımını yapıyoruz işimiz 20 gün kadar sürer. Sezona hazırlanıyoruz. Temennimiz sezon bereketli geçsin" şeklinde konuştu.