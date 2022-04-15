Denizlerde av yasağı başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlerde av yasağı başladı

AA - Fikret Delal - Güncel
 - Güncelleme:
Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun bugün itibariyle sona erdiği bildirildi.

RİZE (AA) - Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonunun bugün itibariyle sona erdiği bildirildi.

Rize Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüm denizlerde 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığının yasaklandığı belirtildi.

Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimlerin su ürünleri mühendisleri tarafından yapıldığı vurgulanan açıklamada, Rize'de av sezonunda kaçak avcılıkla yakalanan 4 bin kilogram istavrit ile 25 bin kilogram hamsiye el konulduğu, 11 iş yerine de 51 bin 822 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

AA / Fikret Delal - Güncel

Tarım, Eylül, Rize, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title