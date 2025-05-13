Denizkurdu-II/2025 Tatbikatında Helikopter Acil İniş Yaptı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında görev yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait bir SH-70 tipi helikopterin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını ve 4 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre, teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.