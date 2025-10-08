Haberler

Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nın devam ettiğini ve tatbikatta 92 gemi ile 66 hava vasıtasının faaliyet gösterdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin harekat etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye taşımak amacıyla icra edilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda yer alan görsele göre, tatbikatta 92 gemiyle 66 hava vasıtası faaliyet gösteriyor.

TCG Anadolu, 7 fırkateyn, 2 korvet, 11 hücumbot, 6 denizaltı, 19 amfibi çıkarma gemisi, 5 mayın avlama gemisi, 11 karakol gemisi, 21 yardımcı sınıf gemi, 1 S/İDA, 8 D/K, 12 helikopter, 30 S/İHA, 1 SAT timi, 2 SAS timi tatbikatta görev alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
