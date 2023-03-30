DENİZİN TAŞTIĞI İSKENDERUN SAHİL KESİMİNDE, SU TAHLİYE EDİLİYOR

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremde zeminde çökme ve sıvılaşma meydana gelen, dün gece de sağanak ve lodos nedeniyle su altında kalan sahil şeridinde tahliye çalışmaları sürüyor.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremde zeminde çökme ve sıvılaşma meydana gelen, dün gece de sağanak ve lodos nedeniyle su altında kalan sahil şeridinde tahliye çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ilk gününde denizde taşkın sonucu su baskınının yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağış ve lodos nedeniyle kıyı şeridi tekrar su altında kaldı. Atatürk Bulvarı ve Mete Aslan Bulvarı'nda bulunan esnaf, taşkınlardan etkilendi. Deprem nedeniyle kanalizasyon altyapısı çöken bulvarlarda sahil şeridi ve Atatürk Bulvarı'nda vidanjörlerle tahliye çalışması yapılmaya başlandı. Bölgede çalışmalar sürüyor.