Kemer sahillerinde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kemer sahillerinde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Kemer sahillerinde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı Deniz dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı - ANTALYA - Kemer'deki sahillerde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Kemer sahillerinde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı

Deniz dibinden pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet çıktı

-

ANTALYA - Kemer'deki sahillerde çevre ve deniz dibi temizliği yapıldı.

Kemer Belediyesi'nin destekleriyle Dünya Çevre Haftası dolayısıyla Çamyuva Mahallesindeki Alacasu Koyunda yapılan çevre ve deniz dibi temizliğine, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek Uçar, Suda Arama Kurtarma Derneği üyeleri, öğrenciler ve turizme hizmet eden otellerin personeli katıldı.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Alacasu Koyu sahilinde çevre temizliğine katılan Belediye Başkan Vekili Bilici ve beraberindekiler, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla torba torba çöp topladı.

Etkinliğe katılan SKUT üyeleri de deniz dibinde temizlik yaptı. Çevre temizliğinde ve deniz dibinde pet şişeler, otomobil lastiği, izmarit, poşet ve diğer atıkların gelişigüzel etrafa atıldığı görüldü.

Farkındalık yaratmak amacıyla Dünya çevre Haftasında temizlik yaptıklarını belirten Başkan Vekili Bilici, doğanın kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

Bilici, iklim değişikliğini dikkate almak için doğayı kirletmemek gerektiğini ifade ederek, "Maalesef elimizdeki çöpleri her yere atıyoruz. Bu alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Çevremizi her zaman temiz tutmalıyız. Burada güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title