Aral Denizi'nin çekilmesi, birçok pamuk üreticisi de dahil olmak üzere gölün çevresinde yaşayanlar için birçok zorluğa neden oldu.

Aral Denizi'nin çekilmesi, birçok pamuk üreticisi de dahil olmak üzere gölün çevresinde yaşayanlar için birçok zorluğa neden oldu. Çinli ve Özbek bilim insanları, su koruma teknolojisini teşvik etmek için birlikte çalışıyorlar. Her çiçek açan pamuk, daha sağlıklı bir dünya ve halkın refahı umutlarını yeşertiyor. (Xinhua)