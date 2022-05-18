İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza - Haberler

İzmit Körfezi'nde denizi kirleten gemiye 3 milyon 788 bin 628 lira ceza

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nin Yalova açıklarında denizi kirlettiği tespit edilen Malta bandıralı ticari gemiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonuyla 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulanarak olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

2021 yılında 57 binin üzerinde çevre denetimi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Marmara Bölgesinde gerçekleştirilen denetimlere katkı sağlamak üzere Bakanlığın merkez teşkilatı ile İl Müdürlüklerinden takviye olarak gönderilen Çevre Denetçileri ve deniz kirliliği konusunda yetki devri yapılan birimler tarafından son 35 günde 23 bin 713 çevre denetimi gerçekleştirildi.

Yağ ve yakıt kirliliği görüntülendi

Bu denetimler çerçevesinde, dün Bakanlık tarafından yapılan "deniz kirliliği denetimi yetki devri"ne istinaden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İzmit Körfez'inde uçakla yapılan rutin kontroller esnasında Yalova Tersaneler bölgesi açıklarında Malta bandıralı Jabrayil Doylatzadeh isimli ticari geminin denizde yağ ve yakıt kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi. Mevcut durum, fotoğraf ve kamera görüntüleri ile kayıt altına alınarak Bakanlığa bildirildi.

Deniz kirliliği tespitine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerekli koordinasyon sağlanarak deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefetten 3 milyon 788 bin 628 lira idari para cezası uygulandı ve olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bu son işlemle birlikte Marmara Bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde son 35 günde 109 işletme ve 5 gemiye uygulanan idari para cezası 34 milyon lirayı buldu. Söz konusu denetimlerde 37 işletme ise faaliyetten men edildi.