Denize sıfır çardaklardaki yangına polis ve itfaiye incelemesi

ANTALYA'da 5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır inşa edilen çardaklardan 4'ü dün akşamki yangında küle dönerken, 1'i hasar gördü. Yaz sezonu başlamadığı için kimsenin yerleşmediği çardakların son durumu gün ağardığında ortaya çıktı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye inceleme yaparken, 'Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edilen sahilde sayıları 700'ü bulan çardakla ilgili yıkım kararı ise henüz uygulanmadı. Yaklaşan sezon öncesi çardakların akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesi Kumköy sahilinde bulunan 5 yıldızlı otellere komşu ve yerli halkın yaz aylarında kullandığı denize sıfır, çardaklarda çıktı. Yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası 4 çardak tamamen yaanrken, 1'i de hasar gördü.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, daha önce DHA'ya yaptığı açıklamada henüz yıkımın gerçekleşemediğini belirtirken, "Yıkım kararıyla ilgili arkadaşlar Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği'yle görüşüyor. Yıkımla ilgili vatandaşın çardaklarını kendilerinin kaldırması gibi bir talebi vardı. Görüşmeler sürüyor" demişti.