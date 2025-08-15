Denize Girmek Yasakken Kayboldu

Arnavutköy'de kaymakamlığın denize girme yasağına rağmen denize giren Nureddin Toraman kayboldu. Arama çalışmaları başladı.

ARNAVUTKÖY'de kaymakamlığın yasak kararına rağmen denize giren Nureddin Toraman(41), suda kayboldu. Toraman'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay akşam saatlerinde Karaburun Plajı'nda meydana geldi. Şiddetli rüzgar ve fırtına tehlikesi sebebiyle Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından koyulan denize girme yasağına aldırmayan Nureddin Toraman, bir arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra Toraman'ın çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar, müdahale etmek için denize girdi. Ancak yüksek dalgalar sebebiyle cankurtaranlar Toraman'a ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Toraman'ı bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
