DENİZE GİRMEK İSTERKEN KAYALIKLARDAN DÜŞÜP YARALANDI - Haberler

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DENİZE GİRMEK İSTERKEN KAYALIKLARDAN DÜŞÜP YARALANDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, denize girmek için kayalıklardan inmek isterken dengesini kaybederek düşen Gülay Güler, yaralandı.

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, denize girmek için kayalıklardan inmek isterken dengesini kaybederek düşen Gülay Güler, yaralandı. Bacağı kırılan Güler, kayalıklardan taşınamayınca Sahil Güvenlik Botuna alınıp kıyıya taşınarak, hastaneye ulaştırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kırmacı Mahallesi Meşedibi mevkisinde meydana geldi. Denize girmek için kayalıklardan indiği sırada dengesini kaybederek düşen Gülay Güler, yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, bacağı kırılan Gülay Güler'e ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri kayalıklar ve yamaç nedeniyle sedye ile taşıyamayacakları anladıkları Gülay Güler için Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Gülay Güler, Sahil Güvenlik Botuna alınarak kıyıya çıkarıldı. Güler, ambulansa hastaneye kaldırılarak, tedaviye altına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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