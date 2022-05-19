Denize giren öğretmen, trakonya balığına basıp zehirlendi - Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde denize giren İngilizce öğretmeni İ.A. (38), trakonya balığının üzerine bastı. Zehirli dikenlerin zarar verdiği ayak parmağı şişen İ.A., tedaviye alındı.

Küçüklük Koyu'nda eşiyle tatil yapan İ.A., girdiği denizde sığ suda yürürken bir anda sol ayak parmağında acı hissetti. Koşarak denizden çıkan kadın, ayağına baktığında parmağından kan aktığını gördü. Bir yengecin ya da deniz canlısının zarar vermiş olabileceğini düşünen İ.A., hastaneye gitti. Burada ilk tedavisi yapılan İ.A.'ya, trakonya balığıyla temas ettiği söylendi.

Trakonya balığı sırtında ve solungaçlarında zehirli dikenlerin olduğu balık türlerindendir. Avlanmak için denizin sığ kıyılarını tercih eden balık, kumluk alanlarda yalnızca başı dışarıda kalacak şekilde kuma gömülerek avını bekleyip, sırtındaki dikenlerle temas edenlere zehrini salgılıyor. Zehrin protein yapısını bozmak için uzmanlar dikenlerle temasın hemen ardından bölgenin dayanılacak kadar sıcak suya daldırılarak bekletilmesini ardından en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesini tavsiye ediyor.