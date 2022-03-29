Denize düşen kediyi balıkçılar kurtardı

MERSİN - Mersin'de denize düşen kedi balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda teknelerin arasında oyun oynayan iki kediden biri denize düştü. İskele duvarına tutunan bir kısmı suya değen kedinin yardımına tayfalar koştu. O sırada barınakta bulunan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın'da kediyi düştüğü yerden fileli kepçeyle kurtarmak istedi. Bu sırada hamle yapan kedi denize yeniden düşme tehlikesi yaşadıysa da Sakın, kediyi kepçeye almayı başararak kurtardı. Korkuyla birlikte panikleyen kedi hızla uzaklaştı.

Yaşanan olay ile ilgili bilgi veren Kooperatif Başkanı Yalçın Sakın, "Ağları tamir ediyorduk, 2 kedi oynuyordu. Bir de baktık ki bir tanesi denize düştü. İskelenin altına doğru yapıştı. Tekneden kepçeyi getirttim, kepçeyle aldım. Dışarı çıkarken beraber mermi gibi kaçtı. Çok korkmuştu, tabi ki ölüm korkusu, bir hayvan da olsa, insan da olsa aynı. Bereket ki buradaydık, aldık hayatını kurtarmış olduk. Sonuçta bir can" dedi.

Böyle enteresan bir olayın bin de bir yaşandığını aktaran Sakın, balıkçıların sokak hayvanlarını gözettiğini ve sürekli beslediklerini de kaydetti.