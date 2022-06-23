Denize düşen balıkçı Sahil Güvenlik botuyla kurtarıldı Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tuttuğu sırada kayalıklardan denize düşen amatör balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tuttuğu sırada kayalıklardan denize düşen amatör balıkçı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Gömü köyünde kayalıklarda balık tutan Engin B. (48), dalgaların kayalıklara vurmasıyla denize düştü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi. Sahil Güvenlik botuna alınan balıkçı, Grup Komutanlığı limanına götürüldü. Burada bekleyen sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılma anı, diğer balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. AA / Selim Bostancı - Güncel Batı Karadeniz Amasra Bartın Güncel Haberler

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